10/01/2020 06:00:00

Trapani, la vigilia dell'Epifania, ha ricordato Nino Via ucciso tredici anni fa per aver preso le difese di un collega aggredito da tre rapinatori armati di pistola che volevano derubarlo dell'incasso del centro commerciale Gea, dove la vittima lavorava come magazziniere.

Una targa ricordo è stata scoperta nel luogo del delitto: in via Orti. Noi abbiamo ascoltato i genitori di Nino Via: papà Liberale e mamma Maria Gambina.