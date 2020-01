A29 Fly Volley: subito scontro d'alta classifica alla ripresa del campionato

10/01/2020 09:05:00

Ripresa col botto per la A29 Fly Volley Marsala che, neppure il tempo di smaltire il periodo di festa, si ritrova subito catapultata in un big match. Farmacia Cardella Castelvetrano - A29 Fly Volley Marsala rappresenta il derby ad alta quota dell’ottava giornata di campionato. Un derby trapanese dal così alto valore e fascino, che mancava da tanto. Si affrontano le compagini (insieme all’Albaverde Caltanisetta) più in forma, più determinate, più desiderose della testa della classifica. Sarà anche il derby dell’amicizia e dei buoni rapporti che intercorrono tra le due società, con atlete che hanno militato a fasi alterne ora a Marsala ora a Castelvetrano. Da Valentina Guccione lo scorso anno alla Farmacia Cardella a Lia Saladino ed Elena Ferrantello che in passato hanno vinto tanti campionati giovanili indossando i colori marsalesi. Senza dimenticare gli amici Scaglione e Priulla.

La società vuole inoltre cogliere l’occasione per augurare un infinito in bocca al lupo proprio alla giovane Ferrantello che ha da poco intrapreso una nuova avventura presso Città di Castello (B1). Un altro talento trapanese che spicca il volo e inorgoglisce tutto il territorio. Ad maiora Elena!