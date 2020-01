Trapani, iniziato il processo per il tentato omicidio di un ambulante

11/01/2020 14:00:00

Davanti al tribunale collegiale di Trapani è iniziato il processo che vede imputato di concorso in tentato omicidio il 18enne Sergio Manzo. Per l'accusa Manzo sarebbe complice di Vincenzo Mario Messina, di 22 anni, che per futili motivi, l'11 luglio scorso sparò e ferì ad una mano l'ambulante Abdelati Mandili di 36 anni.

Manzo ha chiesto di essere giudicato con il rito ordinario mentre Messina con l'abbreviato e il processo è in corso davanti al giudice per le udienze preliminari Emanuele Cersosimo.

In entrambi i processi la vittima del tentato omicidio si è costituita parte civile. I due qualche giorno dopo il tentato omicidio sono stati arrestati a Marsala dagli uomini della squadra mobile, sorpresi mentre stavano preparando la fuga.

Difensore di Messina è l'avvocato Agatino Scaringi. Difensore di Manzo l'avvocato Caterina Grupposo. Legale delle parti civili è l'avvocato Fabio Sammartano.