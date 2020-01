Incidente sulla A29 Palermo - Mazara del Vallo: tre auto distrutte

11/01/2020 18:29:00

Tre auto distrutte in un incidente sulla Palermo - Mazara del Vallo, l'autostrada A29, tra Carini e Balestrate.

Sono tre i feriti trasportati in ospedale per le ferite riportate ma nessuna delle tre persone è in pericolo di vita. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico di Partinico, un’altra persona al nosocomio di Alcamo.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’area di sosta Giambruno, tra gli svincoli di Partinico e Balestrate nella corsia in direzione Palermo. Sono due le auto coinvolte, una Toyota Rav4 e una Fiat Punto.