La Sigel fuori casa affronta la prima forza del campionato: la Delta Informatica Trentino

12/01/2020 16:00:00

Seconda e ultima trasferta di questa prima fase. Le azzurre di Collavini, dopo avere sfiorato al quarto gioco la disputa dell'ennesimo tie-break di stagione nel domicilio della vicecapolista Mondovì, questo fine settimana renderanno visita al Sanbàpolis alla Delta Informatica Trentino, squadra tra le cui fila annovera le ex Furlan e Cosi e che mantiene una leadership ferma nel girone "B" di A2. Per la 17^giornata (ottavo turno del girone di ritorno) è in programma un match testacoda con ambedue le squadre, Trentino e Marsala, a due match dalla fine di regular-season certe di partecipare alla Poule Promozione (nel caso di Trentino) e alla Poule Salvezza (nel caso di Marsala).

Marsala è così attesa da due aspre lotte tra il 12 e il 19 gennaio prossimi. Non resta altro che incrementare il bottino di punti da portare dietro in vista dell'altra fondamentale parte di stagione e nel Trentino le lilybetane ci terranno a sciorinare una buona pallavolo e ad impressionare. L'ultima partita giocata ha dato un segnale di una squadra reattiva e scesa sul campo rosa del PalaManera di Mondovì senza timori reverenziali. Occorre senz'altro avere questa mentalità per affrontare un impegno dopo l'altro. Riguardo a Trentino, le gialloblu di coach Bertini usufruiscono della seconda gara casalinga di fila.Questa settimana in preparazione alla gara contro Marsala, la capolista del girone "B" si è tenuta in allenamento dando vita a quattro set contro Imoco Conegliano, formazione di A1 salita sul tetto del Mondo in Cina a dicembre ai Mondiali per club. Domenica scorsa, 5 gennaio ospitando Futura Giovani Volley Busto Arsizio, si è consumata una vittoria al tie-break. Da poche settimane, causa grave infortunio della siciliana Elisa Moncada, al palleggio c'è Virginia Berasi, lo scorso anno a Talmassons in B1. La classe '94, alta 170 cm, nelle apparizioni fatte non sta facendo rimpiangere la compagna e sta dando l'apporto necessario ad una squadra che ha tutte le credenziali per il salto di categoria. In questo girone di ritorno la Delta Informatica, dall'alto di questo primo posto incontrastato, ha già racimolato la bellezza di 20 punti. Una sola volta in questo girone discendente, appunto domenica scorsa, è stata relegata all'esito del tie-break.L'andata al PalaBellina fu successo netto in favore di Trentino con il punteggio di 0 a 3. Ad emergere in quella partita furono i reali e differenti valori tecnici, cui la Sigel si è resa conto di fare ben poco. In una delle tre frazioni totali, Marsala l'ha conclusa sopra i venti punti. Un ruolo sul successo di Trentino lo ebbero la correlazione muro/difesa apparsa più attiva da parte ospite nelle porzioni di taraflex ricoperte, l'efficiente turno al servizio delle gialloblu, oltre alla bravura dei singoli giocatori: Piani e l'ex della partita Furlan, autrici rispettivamente di 13 e 7 stampi. Per la Sigel tra le più prolifiche Bertaiola, Caruso, Mangani e Scirè, quest'ultima subentrata a gara in corso.

Ricordiamo che la gara della Sigel, oltre a poterla seguire sul livescore del nostro sito e da casa grazie agli aggiornamenti punto a punto a cura della Lega Volley femminile (www.legavolleyfemminile.it), verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Trentino Rosa”. Dando la fantastica opportunità, a quanti tra appassionati e tifosi di vedere, seppure da dietro uno schermo, all’opera le proprie beniamine.

Arbitri designati a dirigere la sfida saranno i sigg. Danilo De Sensi di Lamezia Terme e Antonio Licchelli di Reggio Emilia.