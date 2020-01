Baby gang in azione a Mazara: ragazzini aggrediti sabato in centro

13/01/2020 18:26:00

Ancora baby gang in azione a Mazara del Vallo. Giunge infatti alla redazione di Tp24 la segnalazione di un episodio che ha visto due ragazzi aggrediti da una decina di loro coetanei.

L'aggressione è avvenuta sabato sera in Piazza San Michele. Vittime due ragazzi, ai quali sono stati rubati i pochi soldi che avevano con loro e un telefonino. L'altro ragazzo non aveva il telefonino, ma non è stato creduto, ed è stato picchiato con tirapugni. Il giorno dopo è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale di Mazara del Vallo perché aveva un occhio tumefatto.

