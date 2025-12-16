Sezioni
16 Dicembre: vertice a Berlino, eredità Agnelli, Australia sotto choc, Harris ci riprova

E' il 16 Dicembre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• A Berlino c’è stato un nuovo vertice tra gli inviati americani, Witkoff e Kushner, i capi di governo europei e Zelens’kyj. Trump assicura: «Non siamo mai stati così vicini alla fine della guerra»
• Anche l’ambasciata russa in Italia sta seguendo con interesse la vendita di Repubblica e Stampa: l’ambasciata auspica che «con i nuovi proprietari le due testate possano fare ritorno alla tradizione che è propria del giornalismo professionale»


• John Elkann andrà quasi sicuramente a processo per il caso dell’eredità di Marella Agnelli. Il gip di Torino ha cassato l’accordo tra lui e la procura, e ha ordinato l’imputazione coatta
• L’Australia è ancora sotto choc per la strage di Hanukkah: sarà l’esito delle indagini ad accertare i motivi che hanno portato Sajid Akram, 50 anni, e suo figlio Naveed, 24 anni, ad imbracciare i fucili e sparare sulla folla per venti minuti
• La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi è stata trasferita in ospedale per le percosse subite in carcere
• La polizia americana ha arrestato il figlio di Rob Reiner, alcolista, tossicomane ed ex barbone: ha tagliato la gola ai genitori al culmine di una lite. Trump ne ha approfittato per dire che il regista era uno psicopatico, perché votava a sinistra
• Kamala Harris si sta preparando a ricandidarsi alla Casa Bianca
• Due Paesi dell’Europa orientale, Romania e Croazia, hanno segnalato nelle ultime ore la ricomparsa della lebbra. Ma non c’è da temere nuove epidemie
• Francia e Italia chiedono di far slittare l’accordo commerciale Ue-Mercosur
• L’Europa sta facendo retromarcia sul divieto di motori termici che sarebbe dovuto scattare nel 2035. Intanto la Volkswagen ha chiuso la sua fabbrica di Dresda, è la prima volta in 88 anni che la casa di Wolfsburg chiude una fabbrica in Germania
• L’azienda di elettronica iRobot, che produce i Roomba, aspirapolvere robot che puliscono in autonomia, rischia il fallimento e ha fatto ricorso al Chapter 11
• Il Tribunale di West Kowloon, a Hong Kong, ha dichiarato colpevole di sedizione e collusione il «ribelle» Jimmy Lai, 78 anni, magnate dei giornali pro-democrazia
• Luca Zaia è stato eletto presidente del consiglio regionale del Veneto
• Maurizio Landini, ospite a Un giorno da pecora, ha proposto che Sinner paghi una patrimoniale dell’1,3 per cento. «Tanto rimarrebbe ricco»
• La Corte d’appello di Torino ha disposto la liberazione dell’imam cittadino Mohamed Shahin, accusato di avere posizioni estremamente radicali, già oggetto di un decreto di espulsione
• Per colpa dell’aviaria il prezzo delle uova in Italia continua a crescere: un chilo di uova medie da allevamento in gabbia, che sei mesi fa all’ingrosso costava 1,96 euro, a dicembre si compra a 2,38 euro
• Vittoria Licari, milanese di 69 anni, musicista di formazione classica e docente al Conservatorio, ora in pensione, domenica sera ha vinto un milione di euro a Chi vuol essere milionario? – Il Torneo
• George Clooney, 64 anni, ha deciso che sul set non bacerà mia più una donna
• La popstar Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026
• Kimi Antonelli si è presentato su una pista col kart sotto falso nome e ha stracciato il record di Albon
• Sono morti l’anglista John Carey (91), l’attrice australiana Rachael Carpani (85), l’orca argentina Kshamenk (circa 33-35), l’avvocato e fratello del ministro Nordio Roberto Nordio (80), la cantante Anna Rusticano (71), l’attrice e illustratrice Jeanette Winter (86)

Titoli
Corriere della Sera: Ucraina, spiragli per la pace
la Repubblica: Trump: mai così vicini alla pace
La Stampa: L’allarme di Mattarella / «Europa sotto attacco»
Il Sole 24 Ore: Per le imprese 3,5 miliardi nel 2026: / fondi per Zes, Transizione 5.0 ed edilizia
Il Messaggero: Ucraina, la pace più vicina
Il Giornale: Svolta Ucraina / «Intesa al 90%»
Qn: Ucraina, tregua possibile / Forza multinazionale per Kiev
Avvenire: Luce per l’Ucraina
Il Fatto: «Accordo sul 90 %» / Ma non sui territori
Leggo: Ucraina, spiragli di pace
Libero: Il governo arresta, il giudice libera
La Verità: I giudici liberano l’imam che tifa stragi
Il Mattino: Manovra, Zes e investimenti / 3,5 miliardi per le imprese
il manifesto: Il tetto che scotta
il Quotidiano del Sud: Ucraina, spiragli di pace
Domani: Kiev, meno territori e più garanzie / Gli Usa: «Mosca accetterà l’intesa»









