Marsala, sale sul tetto su una scala poggiata "sul nulla" e rischia di cadere giÃ¹

13/01/2020 18:12:00

Avete un'antenna da sistemare a Marsala? Per favore, non fate come quest'uomo, vorremmo dirglielo e farglielo sapere di non fare più quello che ha fatto: sfidare il destino e mettere a repentaglio la propria vita.

Forse non se n'è nemmeno accorto, ma l'ha messa in pericolo. Come vedete dalle foto che pubblichiamo qui a lato, quest'uomo è salito sul tetto di una casa nel centro di Marsala e, più precisamente in zona porto, si è portato su una scala di ferro, quella che tutti utilizziamo a casa e quindi non professionale, l'ha appoggiata di traverso ad un muretto, tra l'altro, senza poggiare i piedi della scala da nessuna parte ma soltanto il primo gradino ed è salito su un ulteriore terrazzo dove è posizionata l'antenna, il tutto senza la minima sicurezza, senza l'aiuto di qualcuno che gli reggesse la scala.

Una volta arrivato in cima, vista la notevole distanza dal terrazzo ha dovuto fare forza con le braccia per salire sopra, rischiando, dunque, di cadere, per la scala posizionata in modo che dire precario è dire poco, ma anche nel tentativo di salire affidandosi alla sola forza delle braccia. Tutti questi rischi per salire, poi dobbiamo mettere in conto quelli quando fa il percorso inverso per scendere.

Gli incidenti domestici e sul lavoro sono spesso causa di vere tragedie e avvengono per semplice negligenza, superficialità e troppa sicurezza. Sia a casa sia sul lavoro, prima di fare gesti che sembrano di semplice routine, bisognerebbe sempre chiedere l'aiuto di qualcuno e se non si è competenti di farli fare a chi lo è, ed evitare di "giocarsi" la vita in maniera così sciocca e per una leggerezza del genere.