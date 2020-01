14/01/2020 06:00:00

Settore del commercio in crisi. A lanciare l'allarme è Giovanni Selinunte direttore della Confesercenti di Trapani.

In vendite in calo anche durante le festività. Ora i negozianti puntano sui saldi, che però non stanno andando come previsto

Ma ascoltiamo Giovanni Selinunte che fa il punto sulla situazione.