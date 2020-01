Marsala, un uomo trovato morto nella sua abitazione del centro storico

15/01/2020 19:40:00

Dramma della solitudine a Marsala. Un uomo di circa settanta anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione nel centro storico della città.

Questo pomeriggio, intorno alle 16:30, i vigili del Fuoco sono intervenuti in vicolo Tintori che dà sulla via Antonino Barraco, qui sono entrati nell'abitazione e purtroppo hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione. L'uomo era invalido e si muoveva con un mezzo elettrico.

Al momento non si conosce l'identità nè le causa della morte che, secondo le prime indicazioni, sarebbe datata a poco prima del Natale. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, carabinieri, polizia e il medico legale per una prima ispezione sul corpo.