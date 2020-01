Alcamo, strade poco sicure. Il vice sindaco scrive a Provincia, Regione e Ministero

15/01/2020 17:05:00

Il vice Sindaco del Comune di Alcamo, Vittorio Ferro, ha inviato una nota congiunta al Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Trapani, al Commissario di Governo per il Rischio Idrogeologico, al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti per rilevare il persistente stato di criticità delle strade SR 2, SR3, SR5, SR6, SB21, SB22, SB23, SP10, SP47, SP55, SP49, SP64 a seguito degli eventi calamitosi del mese di dicembre.



Scrive Ferro “continuano a pervenire al Comune diverse segnalazioni di pericolo nella viabilità delle strade sopracitate, soprattutto da parte di cittadini che svolgono attività agricola. Pertanto si sollecitano gli interventi per la messa in sicurezza della viabilità interessata. Si rileva altresì che la prima nota alla Protezione Civile e all’Ispettorato Forestale era stata già inviata in data 16 dicembre”.