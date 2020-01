Lavori pubblici a Paceco. Il sindaco: "Fondamentale il lavoro del Consiglio comunale"

15/01/2020 15:10:00

Il Sindaco Giuseppe Scarcella esprime “un plauso particolare al Consiglio comunale di Paceco, per la fattiva collaborazione con la Giunta nell'approvazione del bilancio di previsione”.

“La votazione favorevole da parte dell’Assemblea, con l’unanimità della maggioranza e dei consiglieri Martorana e Catalano dell’opposizione, – afferma il primo cittadino – è stata certamente fondamentale per dare il via ad una buona parte degli interventi ed opere pubbliche anticipati nei giorni scorsi dall'Amministrazione. Tuttavia, tra i ringraziamenti espressi per l’attività propedeutica ai tanti lavori previsti nel 2020 a Paceco e nelle frazioni, il Consiglio comunale non è stato menzionato (come giustamente sottolineato dal consigliere Catalano con una propria nota di replica), e merita un plauso anche l’impegno, non specificato nell'elenco degli interventi programmati, degli assessori comunali Matteo Angileri, Federica Gallo e Gianni Basiricò, nonché di Fabrizio Barile, che è stato assessore fino allo scorso 30 settembre ed ha partecipato a tutta l'attività di preparazione degli atti di bilancio”.