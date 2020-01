Alcamo, si dimette la consigliera Ferrara. "I 5 Stelle non mi hanno sostenuta"

15/01/2020 21:35:00

Si è dimessa, ad Alcamo, la consigliera comunale dei 5 Stelle Annalisa Ferrara. Dimissioni scaturite da una bega interna al gruppo dei 5 Stelle. Come spiega la stessa ex consigliera le dimissioni nascono dal mancato sostegno di parte del gruppo del M5S alla sua candidatura a presidente della Commissione Bilancio. Da qui le dimissioni da consigliere, ma non esce dal Movimento. Ecco la lettera.

“Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno dato la grande occasione ed il privilegio di essere al servizio della mia città. È stato un onore ricoprire l’incarico conferitomi.

Dopo una lunga e sofferta riflessione, ho maturato la decisione di dimettermi da consigliere comunale, scaturita dall’inspiegabile mancato sostegno di un componente del gruppo politico Movimento Cinque Stelle alla mia candidatura per l’elezione alla Presidenza della Seconda commissione consiliare bilancio. La mia disponibilità nel ricoprire tale ruolo costituiva la naturale prosecuzione di un lavoro di indirizzo e collaborazione già intrapreso dai due precedenti presidenti del mio gruppo politico, nonché il frutto dell’impegno e dell’esperienza maturata in questi anni. Il voto di astensione di un consigliere comunale del M5S, verificatosi durante la seduta della commissione consiliare del 23.12.2019, ha consentito la nomina di Presidente di commissione di un componente del gruppo politico UDC. Alla luce di quanto accaduto, è venuta meno la fiducia necessaria per continuare a svolgere il lavoro con serenità e per tale motivo ritengo che non ci siano più le condizioni per proseguire questo percorso.

Ho sempre operato nella massima trasparenza e dimostrato lealtà al progetto politico per il quale sono stata eletta in Consiglio Comunale. In questi anni ho lavorato con passione, con grande impegno e responsabilità. Sono stata regolarmente presente in Consiglio Comunale ed in Seconda Commissione Bilancio, dando il mio contributo allo studio ed alla stesura di importanti regolamenti, tra cui: il regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, il regolamento rateizzazioni dei tributi comunali, il regolamento di contabilità armonizzata, il regolamento del bilancio partecipato, di cui sono stata pure membro del gruppo di lavoro organizzativo. Inoltre, sono stata componente della commissione elettorale comunale.

Ringrazio i colleghi consiglieri che mi hanno sostenuta e ai quali porgo un caloroso saluto.

Auguro buon lavoro a chi mi sostituirà.”

Tengo a precisare che continuerò a seguire l’attività del Movimento Cinque Stelle e del meetup di Alcamo.