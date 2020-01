Marsala, lezioni pomeridiane al Sirtori per una nuova derattizzazione

16/01/2020 12:32:00

Lezioni pomeridiane per consentire una nuova derattizzazione necessaria all'Istituto Comprensivo Sirtori di Marsala.

Nonostante sia stato fatto già un intervento di disinfestazione, nella zona di via Sirtori, via Dante Alighieri e piazza Caprera, dove si trovano i tre plessi dell'Istituto, continuano a vedersi indisturbati sia topi che scarafaggi e sono diverse le lamentele anche da parte di tanti cittadini che abitano in quelle vie.

La direzione dell'Istituto, per consentire le operazioni di derattizzazione per oggi e domani ha modificato l'orario delle lezioni, sia per la scuola primaria che per l'infanzia. Le lezioni, infatti, oggi avranno inizio alle 14:45 e finiranno alle 18:35. Domani, venerdì 17 gennaio, invece, inizieranno sempre alle 14:45 e termineranno alle 18:05.