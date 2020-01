Trapani, la consigliera Garuccio e Piazza Vittorio: gli interventi dell'Amministrazione

16/01/2020 22:13:00

Insolita situazione a Trapani dove la consigliera comunale Anna Garuccio, uscita dalla maggioranza, presenta delle interrogazioni all’Amministrazione Comunale avendo ad oggetto delle programmazioni già in agenda del sindaco Giacomo Tranchida.

La questione questa volta riguarda Piazza Vittorio, già interdetta al traffico, l’attenzione da parte dell’Amministrazione non è mai stata di basso profilo, al contrario c’è una chiara volontà di riqualificare quella zona facendola diventare funzionale alla città e ovviamente ai cittadini.

L’interrogazione della consigliera Garuccio, che ne chiede un progetto di riqualificazione, arriva dopo l’iter già avviato da parte del sindaco Tranchida, in sinergia con gli altri assessorati e in special modo con quello ai Lavori Pubblici guidato da Dario Safina.

C’è la costituzione di un tavolo tecnico che vedrà confrontarsi sia gli addetti ai lavori come ingegneri e architetti con le parti sociali, oltre ai dirigenti comunali, e non in ultimo il Lyons di Trapani.

Ci si confronterà sul modello di riqualificazione della piazza, non contravvenendo al decoro urbano e all’aspetto di armonizzazione del contesto in cui la piazza si interfaccia con la città.

Strategicamente e opportunamente a quel tavolo parteciperà anche la Sovrintendenza, proprio per meglio verificare fin dove è possibile spingersi per la riqualificazione.

Per tale motivo, sottolineano dall’amministrazione trapanese, sentiti tutti i pareri e delimitato il perimetro entro cui agire, si avrà cura nel giro di poco tempo di bandire un concorso di idee, già previsto ancora prima dell’interrogazione della Garuccio e di cui la stessa aveva avuto contezza, garantendo la partecipazione a chiunque volesse dare il proprio contributo per migliorare piazza Vittorio.