Due auto in fiamme a Marsala. L'incendio potrebbe essere doloso

17/01/2020 19:31:00

Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che ieri, alle prime luci dell'alba, ha distrutto due auto in contrada Dammusello a Marsala.

Le due auto andate in fiamme erano parcheggiate in un cortile privato, accanto alla casa dei proprietari. E proprio loro hanno udito mentre dormivano i rumori dell'incendio e una volta usciti hanno trovato le due auto, una Opel e un'Alfa Romeo, in fiamme. Sono stati loro ad intervenire con un tubo per spegnere le fiamme, poi sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco.