Un cinghiale a spasso nella Cittadella della Salute ad Erice

17/01/2020 11:40:00

Un cinghiale, questa mattina, si è introdotto alla Cittadella della Salute, nel territorio di Erice Casa Santa, suscitando paura tra il personale in servizio e gli utenti.

Si tratta di uno dei due cinghiali avvistati nei giorni scorsi sulla strada che conduce ad Erice Vetta. Probabilmente il cinghiale è sceso a valle alla ricerca di cibo. Scattato l’allarme sono intervenuti gli uomini della forestale, personale dell’Asp di Trapani ed Enrico Rizzi responsabile del Nucleo operativo italiano tutela animali. La sua cattura si è resa difficile, in quanto essendo in gravidanza non è stato possibile utilizzale l’anestetico.