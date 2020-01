Tragedia a Palermo: donna muore durante il parto. Salvo il bambino

17/01/2020 21:58:00

Tragedia familiare a Palermo. Una donna di 40 anni, Rosalia Nuara, è morta la scorsa notte alla clinica Triolo Zancla, a Palermo, mentre era ricoverata in attesa di partorire. La donna soffriva di diabete ed era in osservazione per portare a termine la gravidanza, giunta al sesto mese. Si trovava ricoverata insieme ad altre pazienti e la scorsa notte è andata in bagno ma poco dopo si è sentita male, è svenuta e, purtroppo, non si è più ripresa.

La donna è andata in arresto cardiaco e i medici hanno tentato di tutto per salvarla; è intervenuto il rianimatore di turno in clinica e sono stati chiamati anche i rianimatori del 118, ma per la paziente non c'è stato nulla da fare.

"Nel corso dei controlli - spiega il medico Luigi Triolo che ha operato la donna - ci siamo accorti che il bimbo era ancora vivo. E così abbiamo eseguito un parto cesareo d'urgenza".

"Abbiamo fatto l'impossibile per salvarla - ha dichiarato -. Io stesso ho chiesto che venisse effettuata l'autopsia per cercare di risalire alla causa della morte".