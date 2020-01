Dal 22 gennaio Gibellina diventa set della serie tv Sky "Anna" di NiccolÃ² Ammaniti

17/01/2020 20:48:00

Dal 22 gennaio al 20 febbraio ancora una volta la provincia di Trapani diventerà set di una produzione cinematografica. Questa volta è la Valle del Belice con Gibellina il comune scelto per la serie tv "Anna", che sarà diretta dallo scrittore e regista Niccolò Ammaniti per Sky.

La serie è ambientata in una sicilia post apocalittica, selvaggia e abitata da adolescenti. Anna è una ragazzina cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.

Tra le vie interessae alle riprese la via Ruggero Settimo, il sottopassaggio del Viale Waiblingen, il tratto compreso tra la viale Federico de Roberto e l’incrocio con la via Calatafimi e la via Finocchiaro Aprile, il Viale Don Luigi Sturzo e il Viale Dell’indipendenza Siciliana.