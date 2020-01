18/01/2020 08:05:00

Ci hanno messo tanto ad installare le rastrelliere per i mastelli dei rifiuti a Marsala, e in alcune zone lo hanno fatto anche in maniera discutibile. Come questa in via del Fante.

La rastrelliera occupa quasi totalmente il marciapiede. Ci scrive, infatti, Gaetano: “Come si può autorizzare l'installazione della rastrelliera in questo modo? Non senza lamentare lo stato del marciapiede nelle immediate vicinanze e di cui nessun solerte amministratore si accorge ovvero ha mai avuto notizia”.