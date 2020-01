Due arresti, tre denunce, 30 mila euro di multe. Il bilancio dei controlli a San Giuliano

18/01/2020 15:06:00

E' di due arresti, tre denunce e multe per oltre 30 mila euro il bilancio dei controlli dei Carabinieri messi in campo ieri nel quartiere San Giuliano, ad Erice.

I carabinieri hanno arrestato Nicola Di Pietra e Mariano Daniele Mancuso, disoccupati e con precedenti alle spalle, perchè erano allacciati abusivamente all'illuminazione pubblica. Tre persone sono state denunciate per ricettazione, guida senza patente, e guida sotto l'effetto di alcol. Ecco i dettagli nella nota dei Carabinieri.



Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito un controllo straordinario del territorio presso il quartiere San Giuliano, che ha visto impiegati molteplici equipaggi e mezzi dei vari Reparti dipendenti, finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, nonché al controllo di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione. La complessa articolazione del servizio ha permesso di eseguire l’arresto di 2 soggetti e di deferirne altri 3 alla competente Autorità Giudiziaria.



Più nello specifico, nel corso del servizio sono stati svolti dei controlli con i tecnici verificatori dell’Enel che hanno condotto all’arresto, con l’accusa di furto aggravato, di DI PIETRA Nicola, trapanese, cl.78 e di MANCUSO Mariano Daniele, trapanese, cl.94, entrambi disoccupati e gravati da precedenti di polizia, poiché gli stessi, in assenza di contatore Enel, avevano effettuato un allaccio abusivo tra le proprie abitazioni e la rete di illuminazione pubblica.



Nel contempo, le pattuglie impegnate nei controlli alla circolazione stradale, hanno sottoposto a controllo 90 veicoli e 122 persone. Durante le attività di verifica, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo originario del Ghana, A.A., cl.89, con l’accusa di ricettazione poiché trovato in possesso di un telefono cellulare oggetto di furto nel giugno scorso, C.P., cl.64, sorpreso alla guida della propria vettura sprovvisto di regolare patente di guida, in quanto revocata con decreto del prefetto di Trapani, e V.N. cl.93, poiché in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche, così come accertato con l’etilometro in dotazione all’Arma.

All’esito delle attività di controllo, sono state elevate 57 contravvenzioni al Codice della Strada, per l’importo complessivo di euro 32.960,00, sono stati ritirati 28 documenti di circolazione e patenti e sottoposte a sequestro 25 autovetture mentre 4 locali pubblici sono stati oggetto di specifiche ispezioni.

Tale tipologia di servizio che, come quello attuato pochi giorni fa in Petrosino, ha avuto riscontri positivi in termini di controlli sul territorio, sarà ripetuto nelle prossime settimane in tutta la provincia, al fine incrementare ulteriormente il contrasto ai reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.