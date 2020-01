Favignana, iniziati i lavori dopo i danni al porto

18/01/2020 08:43:00

Iniziati i lavori a Favignana dopo i danni al porto dovuti ad un incidente: un catamarano della Liberty Lines che ha preso in pieno, e distrutto, lo scalandrone, la piattaforma che serve agli aliscafi per mantenere una giusta distanza dal molo e per fare scendere i passeggeri.

L'opera dovrebbe essere ultimata entro fine febbraio e quindi in meno di due mesi.

Si tratta, comunque, di un lavoro più ampio, come sottolinea il Sindaco Giuseppe Pagoto, con un nuovo approdo che andrà a prendere il posto del vecchio scalandrone.

L'incidente è avvenuto il giorno di Capodanno.