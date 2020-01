Feste di contrada, sagre, concerti. Tutti i contributi del Comune di Marsala

19/01/2020 06:00:00

Erano stati motivi di scontro i contributi elargiti dal Comune di Marsala a parrocchie e associazioni. Scontro tra la giunta Di Girolamo e il consiglio comunale e il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, soprattutto.

Perchè, a fine anno, la giunta aveva tagliato i fondi per la campagna di comunicazione del Distretto Turistico, a cui aveva aderito il Comune, per liquidare i contributi a parrocchie e associazioni.



Feste di contrada, spettacoli in piazza, concerti, sagre sono questi gli eventi che hanno ottenuto il contributo da parte del Comune di Marsala.



Diverse sono le parrocchie che a fine anno si sono viste liquidare le somme dal Comune per le attività svolte durante il 2019. 1500 euro sono stati liquidati alla Parrocchia di San Matteo. Altri 5900 euro al Santuario della Madonna della Cava. Un'altra parrocchia che ha beneficiato dei contributi del Comune è quella di Addolorata per organizzare la festa di contrada: 2000 euro. 3000 euro vanno invece alla parrocchia dei Salesiani. Per la parrocchia San Francesco di Paola vengono liquidati 7500 euro. Tra gli enti religiosi a ricevere contributi dal Comune c'è anche l'Opera di Religione Mons. Gioacchino di Leo, 1000 euro. 2000 euro vanno invece alla Parrocchia Santa Venera.



Molte anche le associazioni che hanno ottenuto contributi dal Comune di Marsala per eventi e spettacoli organizzati nel corso dell'anno. Ad esempio ci sono i 4 mila euro per l'associazione “Nel segno del Sale”, 2500 euro per l'associazione “Musica & Arti”. Al gruppo folk “I picciotti di Matarò” sono stati liquidati 5 mila euro. Mentre 1100 euro sono stati concessi alla compagnia teatrale “Sipario”, e stessa cifra anche per la compagnia teatrale “Smile”. E ancora, 2000 euro vanno al comitato “Re... Estate a Pastorella”, 3500 euro all'associazione culturale della Dolceria, Pasticceria e gelateria Siciliana “Duciezio” di Caltanissetta per il “Duci Duci fest” che si è svolto a Marsala il 9 e il 10 novembre. 3250 euro è il contributo liquidato all'Accademia Palermo Classica per il concerto “Turkish Youth National Philarmonic Orchestra” realizzato il 30 luglio. Ammonta a 1550 euro il contributo dato all'associazione culturale “Fiera Franca Ss. Salvatore” di Mazara. Il Comune liquida 2200 euro all'associazione Orchestra Sinfonica Lilybetana.



Ci sono anche contributi alle associazioni sportive. Come i 7 mila euro concessi all'associazione bocciofila “Edera Bambina” di Marsala, i 750 euro all'Asd Pallamano Marsala, i 500 euro alla Scuola di Rugby “Fenici” di Marsala.

Contributi che ogni anno il Comune concede e che quest’anno però hanno generato accese polemiche.