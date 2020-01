Serie D girone I: il punto sulla 20^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

20/01/2020 13:10:00

Domenica 19 gennaio si è giocata la ventesima giornata della Serie D girone I, nonché la terza giornata del girone di ritorno.

Una giornata con poche sorprese, una sola vittoria esterna e un solo pareggio. Fatica il Palermo che in casa riesce a vincere di misura contro un Roccella tenace che sbaglia anche un calcio di rigore, i rosanero rafforzano il primato e volano così a più cinque grazie al contemporaneo pareggio a sorpresa del Savoia fermato in casa dal Marina di Ragusa.

Nella zona alta proseguono la propria marcia verso i play-off FC Messina e Giugliano con due vittorie rispettivamente contro Corigliano (0-1) e Marsala (2-1). Perde terreno invece il Troina sconfitto clamorosamente dall'ultima della classe, la Palmese, che rende un po' meno critica la situazione in classifica, nonostante l'ultimo posto.

A una sola lunghezza dal Troina troviamo l'Acireale che cala il tris contro il Castrovillari e resiste negli ultimi 10 minuti nonostante l'inferiorità numerica. Importantissima vittoria anche del Biancavilla che si aggiudica di misura lo scontro diretto contro il Licata e lo aggancia al settimo posto.

Vittoria di misura anche per l'ACR Messina che supera in casa il San Tommaso e fortifica il suo piazzamento a metà classifica, inseguito dal Nola vittorioso per 2-0 contro la Cittanovese.

RISULTATI SERIE D GIRONE I, 20^ GIORNATA (19/01/2020)

ACR Messina – San Tommaso 1 – 0 Marcatori: 40′ s.t. Crucitti (ACR)

Acireale – Castrovillari 3 – 1 Marcatori: 21′ p.t. Rizzo (A) su rigore, 29′ p.t. Ott Vale (A), 32′ p.t. Cangemi (C), 34′ s.t. Chamberlain (A). Al 35′ s.t. espulso Ouattara (A)

Biancavilla – Licata 1 – 0 Marcatori: 23′ s.t. Graziano (B). Al 45′ +5 s.t. espulso Diaby (L)

Giugliano – Marsala 2 – 1 Marcatori: 4′ p.t. Orefice (G), 20′ p.t. Di Girolamo (G), 40′ p.t. Padulano (M)

Corigliano – FC Messina 0 – 1 Marcatori: 6′ p.t. Camara (FCM)

Palermo – Roccella 1 – 0 Marcatori: 22′ s.t. Floriano (P). Al 27′ s.t. Khoris (R) sbaglia un rigore, al 32′ s.t. espulso Ibrahime (R)

Savoia – Marina di Ragusa 0 – 0

Nola – Cittanovese 2 – 0 Marcatori: 37′ p.t. Maggio (N), 35′ s.t. Faella (N)

Palmese – Troina 1 – 0 Marcatori: 28′ s.t. Tironi (P)

CLASSIFICA

48 Palermo

43 Savoia

36 FC Messina

35 Giugliano

34 Troina

33 Acireale (-4)

32 Licata e Biancavilla

31 Cittanovese

29 ACR Messina

24 Nola

21 Castrovillari

20 Marina di Ragusa

19 Marsala

18 Roccella

15 Corigliano * (da recuperare 17a giornata)

13 San Tommaso * (da recuperare 17a giornata)

11 Palmese

PROSSIMO TURNO (21a Giornata, 26/01/2019, ore 14:30)

Castrovillari - ACR Messina

Cittanovese - Corigliano

FC Messina - Biancavilla

Licata - US Palmese

Marina di Ragusa - Palermo

Marsala - Savoia

Roccella - SS Nola 1925

San Tommaso - Calcio Giugliano

Troina - AS Acireale