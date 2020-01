Marsala, domani il convegno su Tullio De Mauro. MercoledÃ¬ a teatro la "Bella Addormentata"

20/01/2020 14:16:00

Due interessanti appuntamenti culturali si svolgeranno domani e dopodomani a Marsala. Martedì 21, nel Complesso San Pietro (ore 17:30) il Convegno “Lingua e Democrazia” ricorderà la figura di Tullio De Mauro, linguista e accademico, già Ministro dell'Istruzione. Deceduto nel Gennaio di tre anni, nel 2016 il sindaco Alberto Di Girolamo gli aveva conferito la Cittadinanza Onoraria “in segno di alta considerazione per l’intensa attività culturale, umana e sociale che ha svolto; per l’attaccamento e il consolidato senso di appartenenza al territorio di cui, da oltre dieci anni, la comunità locale si onora”. Dopo i saluti istituzionali, l'assessore Clara Ruggieri introdurrà i due relatori: Sabino Cassese (Giudice Emerito della Corte Costituzionale) interverrà sul tema "La Democrazia è in crisi?"; mentre Silvana Ferreri De Mauro (Docente Universitario) rileggerà pagine di Tullio De Mauro.

Mercoledì 22 Gennaio, al Teatro Impero (ore 21) va in scena "La Bella Addormentata", la favola in musica proposta dal Balletto di San Pietroburgo: un prologo e tre atti tratto dal racconto di C. Perrault, su musica di P.I. Tchaikovsky e coreografia di M. Petipa. Elegante, raffinata, la più bella fiaba in danza di tutti i tempi nella versione del Classico Balletto “Imperiale” racconta della principessa Aurora che, pungendosi un dito, morirà per la maledizione della perfida Carabosse. Ci penserà la Fata dei Lillà a tramutare la terribile sorte di Aurora in un sonno lungo cent’anni; mentre il principe Désiré con il suo bacio risveglierà la bella principessa, innamorandosene perdutamente.