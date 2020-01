Sicilia: auto contro guardarail, muore una donna di 41 anni. Due i feriti

24/01/2020 08:11:00

Ennesimo incidente mortale in Sicilia. E' Angela Attardi, 41 anni la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sulla SS 417 Catania–Gela in territorio di Caltagirone. Con la vittima viaggiavano in auto un'altra donna e un uomo, tutti originari di Gela, che per cause ancora al vaglio degli agenti del commissariato di Ps di Caltagirone, che hanno effettuato i rilievi del caso, avrebbe violentemente impattato contro il guardrail che delinea la carreggiata.

La Fiat Bravo, ha concluso la sua corsa, ribaltandosi su un terreno. Gli altri occupanti dell’auto sono stati trasportati all'ospedale di Caltagirone e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre agli agenti della polizia, i vigili del fuoco e gli uomini dell'Anas.