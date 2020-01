Marsala, dal 28 febbraio al Complesso San Pietro apre la "Casa delle Farfalle"

25/01/2020 07:00:00

Stessa magia, nuova provincia. Il 28 febbraio la Casa delle Farfalle apre a Marsala, in provincia di Trapani. I mulini a vento, caratteristici della zona, e le sue saline, note in tutto il mondo, faranno da cornice al volo leggiadro di centinaia di farfalle colorate che da fine febbraio incanteranno grandi e piccini. Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni proposte a Modica, a Ortigia, e l’anno scorso a Palermo, la “Casa delle Farfalle” approda adesso nel comune trapanese, famoso per dare il nome allo speciale vino liquoroso DOC che qui si produce, il Marsala appunto. E fioccano già le prenotazioni da parte delle scolaresche della zona che vogliono assicurarsi una visita nei prossimi mesi.

La “Casa delle Farfalle” sarà allestita nel chiostro intorno al complesso monumentale San Pietro, a poche decine di metri dal cuore cittadino. Sarà un vero e proprio paradiso tropicale urbano con tantissime farfalle svolazzanti provenienti da diverse parti del mondo, insetti rari e piante particolari.

Il progetto è come sempre curato da Enzo Scarso in collaborazione con il Comune di Marsala.

“Dopo l’eccezionale successo che abbiamo ottenuto nelle nostre precedenti esperienze, la “Casa delle Farfalle” si sposta a Marsala – dichiarano all’unisono l’ideatore Enzo Scarso e la direttrice scientifica Federica Giarruzzo – Questo luogo unico al mondo, con i suoi mulini a vento da romanzo d’altri tempi, con le montagne di sale che accecano col loro candido bianco, dal 28 febbraio e fino a fine giugno si lascerà sfiorare dal tocco magico di centinaia di farfalle tropicali. Siamo pronti ad accogliere i tanti visitatori che vorranno vivere un’esperienza senza tempo e scoprire anche interessanti curiosità su questi bellissimi insetti e gli altri ospiti della casa”.

Un angolo di paradiso in pieno centro urbano: la Casa delle farfalle è tappa obbligata per una pausa di relax, è nuovo stupore di fronte alla routine giornaliera, è vivace risveglio dalla monotonia quotidiana. Un sogno a occhi aperti, il luogo dove ritornare bambini, meravigliarsi di quanto magico sia un battito d’ali di farfalla e innamorarsi della moltitudine cromatica di cui la natura è capace.

Anche a Marsala la Casa delle Farfalle stringerà un rapporto speciale con le scuole della zona, molte delle quali in questi giorni stanno già prenotando la loro visita. In ogni città in cui ha portato la sua magia, l’iniziativa ha infatti sempre conquistato tantissime scolaresche giunte dai comuni limitrofi per assistere a un vero e proprio spettacolo naturale e seguire con interesse le spiegazioni scientifiche da parte del team di esperti che curano gli insetti.

“Si tratta di una bellissima iniziativa che siamo molto contenti di accogliere nella nostra città – commenta Clara Ruggieri, assessore alle politiche culturali e sociali – nelle precedenti edizioni è stata accolta con particolare interesse e speriamo lo stesso avvenga nella nostra città, non solo tra i nostri cittadini e dal resto della provincia, ma anche dai turisti che oltre alle bellezze della nostra terra potranno assistere anche a questo evento speciale”.