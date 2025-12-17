Sezioni
Cronaca

» Ambiente
17/12/2025 14:14:00

Buttagane, percolato dalla discarica nel torrente Birgi: nuova segnalazione video

Nuova segnalazione dalla contrada Buttagane, alle porte di Marsala, dove – secondo quanto denunciato da alcuni cittadini – dalla discarica di rifiuti pericolosi continuerebbe a fuoriuscire percolato che finisce direttamente nel fiume Birgi.

 

Le immagini e i messaggi arrivati alla nostra redazione parlano di sversamenti visibili, che scorrono senza apparenti barriere di contenimento verso il corso d’acqua, in un’area già da anni al centro di polemiche e preoccupazioni ambientali. Il percolato di discarica, lo ricordiamo, è un liquido altamente inquinante, prodotto dalla decomposizione dei rifiuti, e può contenere sostanze tossiche e metalli pesanti.

La segnalazione riaccende i riflettori su una vicenda mai del tutto chiarita e su un territorio fragile, a ridosso di aree agricole e di un fiume che sfocia nella laguna dello Stagnone, uno degli ecosistemi più delicati della Sicilia occidentale.

 

Al momento non risultano interventi ufficiali o comunicazioni da parte degli enti competenti. I cittadini chiedono verifiche immediate, controlli ambientali e risposte chiare: se lo sversamento è in corso, chi doveva vigilare dov’era?

Una domanda che, ancora una volta, resta sospesa insieme all’odore acre del percolato e alla sensazione che su Buttagane si continui a chiudere più di un occhio.

 









