Serie B: Pettinari riacciuffa il Venezia, ma Ã¨ un pareggio che non serve a nessuno

26/01/2020 17:30:00

Poteva essere un'ottima occasione per guadagnare terreno in classifica, ma né il Venezia né il Trapani sono riusciti ad avere la meglio nello scontro salvezza che si è giocato questo pomeriggio alle 15 al "Penzo" di Venezia.

LA CRONACA

Il match comincia subito con ritmi altissimi: il primo pericolo lo crea il Trapani con una rapida azione innescata da Biabiany e conclusa da Fornasier, ben neutralizzato da un ottimo intervento di Lezzerini. Dopo qualche minuto sono sempre gli ospiti ad andare vicini al gol con Pettinari ma senza successo. Il gol lo trovano invece i padroni di casa che al 25' passano in vantaggio grazie a un bel colpo di testa di Aramu, abile a sfruttare l'assist del compagno Capello. La reazione granata non si fa attendere, ma prima Luperini e poi Pettinari, servito egregiamente da Biabiany, sprecano tutto davanti a Lezzerini. La prima frazione di gioco termina così con il Venezia in vantaggio di 1-0.

Il secondo tempo è sostanzialmente un assedio granata alla ricerca disperata del gol del pareggio, che arriva dopo mezz'ora, esattamente al 74' grazie a una bella giocata di Pettinari che dopo vari tentativi, riesce ad insaccare alle spalle del portiere veneto riportando il match in parità, quando manca un quarto d'ora al termine. Dopo il pareggio degli ospiti però, complice anche la stanchezza, cala l'intensità del match ed entrambi le squadre sembrano volersi accontentare di un pareggio, che infatti arriva dopo il triplice fischio di Ghersini.

Ai fini della classifica, per entrambe le compagini, è un punto che non serve a nessuno: il Trapani rimane ancorato al penultimo posto in piena zona retrocessione, mentre il Venezia rimane a ridosso della zona play-out a pari merito con l'Empoli a 24 punti.

Il prossimo avversario dei granata sarà il Cittadella, ospite al Provinciale nel match che si giocherà sabato 1 febbraio alle ore 15, valido per la ventiduesima giornata.

IL TABELLINO

Venezia-Trapani 1-1

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Molinaro (17′ Ceccaroni); Zuculini, Suciu (46′ Lollo), Caligara (70′ Monachello); Aramu; Capello, Montalto. All. Dionisi

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Scognamiglio, Strandberg, Fornasier; Moscati (24′ Kupisz), Luperini, Taugordeau, Coulibaly, Del Prete (73′ Evacuo); Biabiany (64′ Dalmonte), Pettinari. All. Castori

MARCATORI: 25′ Aramu, 74′ Pettinari

AMMONITI: Fornasier, Coulibaly, Luperini (T), Montalto, Cremonesi (V)