Sicilia, con "Resto al Sud" finanziati 97 progetti imprenditoriali

29/01/2020 07:00:00

Dall'agricoltura all'artigianato, dall'industria al commercio, al turismo e ai servizi, sono un po' tutti i comparti interessati dalle erogazioni che a dicembre Unicredit ha emesso in Sicilia per il progetto «Resto al Sud». Sono oltre 4,2 milioni di euro per 97 progetti finanziati con lo strumento studiato da Invitalia per creare nuove realtà imprenditoriali nel Mezzogiorno.

La somma, divisa a metà per ciascun attore, costituisce il plafond per erogare prestiti per nuovi progetti e quelli in corso, purché non ancora ultimati e non già finanziati, con durata massima di 12 anni.

Sono esclusi dall'ambito dell'accordo i progetti di puro investimento finanziario o immobiliare. La linea di credito della Bei potrà essere utilizzata per il finanziamento di progetti che abbiano un costo individuale massimo di 25 milioni di euro e potranno coprire il 100% del finanziamento per un importo non superiore a 12,5 milioni di euro per ciascun progetto.