I Pattinatori Trapanesi ai Campionati Italiani Indoor di Pescara 2020

31/01/2020 14:00:00

Dal 31 Gennaio al 2 Febbraio 2020 nella pista sopraelevata con pendenza costante del Pattinodromo Comunale “ex Gesuiti” di Pescara, sarà show!

Ancora una volta il magnifico impianto di Pescara, la fantastica organizzazione dell’A.S.D. Centro Sportivo di Pescara, la Regione e il Comune di Abruzzo e FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) ospiteranno i migliori pattinatori italiani. Grandi numeri anche quest’anno per l’importante evento indoor 2020: sono previsti circa 750 Atleti ed oltre 70 Società alla prima uscita ufficiale.

L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi, portacolori granata, sarà presente alla competizione con Jennipher Criscenti e Sofia Palumbo per la categoria Ragazzi, Ninetta Grasso e Mattia Romano per la categoria Juniores e Chiara Maradei per la categoria Seniores. Gli Atleti Trapanesi saranno “scortati” dai Coach Valentina Incandela e Giuseppe Strazzera e dal Dirigente Stefano Romano.

<<Siamo in dirittura d’arrivo, una nuova era sta per iniziare a Trapani>> – dice con orgoglio Valentina che aggiunge – <<finalmente i tanto attesi lavori nel nostro Pattinodromo Comunale sono già iniziati e le maestranze lavorano di buona lena, grazie a questa amministrazione comunale si può finalmente sognare, solo così potremo finalmente dire la nostra in ogni dove>>.

La manifestazione sarà interamente visibile in diretta streaming sulla FisrTV, arricchita dal commento tecnico curato da uno dei massimi esperti della disciplina.