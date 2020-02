Salvini in Sicilia. Palermo si prepara per la visita del leader della Lega

02/02/2020 08:41:00

Visita in Sicilia per il leader della Lega, Matteo Salvini. Archiviate le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria l'ex ministro dell'Interno "sbarca" a Palermo, nella città amministrata da Leoluca Orlando, da sempre critico con le posizioni dell'ex capo del Viminale. Una visita annunciata dallo stesso Salvini con una diretta Facebook.

«Matteo Salvini qui non è il benvenuto». E la città inizia a riempirsi dei lenzuoli voluti dalle sardine per contestare il leader della Lega, a Ballarò – nel quartiere simbolo dell’accoglienza che l’ex ministro degli Interni visiterà domani pomeriggio – il mondo delle associazioni si organizza per l’appuntamento. E intanto la città si riempie di striscioni contro l’ex vicepresidente del Consiglio: dalla stazione al quartiere Malaspina, da Pagliarelli a Misilmeri, ecco i primi lenzuoli di contestazione.

Matteo Salvini sarà a Palermo lunedì per tenere a battesimo lo sbarco del suo partito anche all’Assemblea regionale siciliana, dove dalla metà di gennaio si è formato un gruppo parlamentare, e lanciare in grande stile la nuova veste nazionale della Lega, che adesso punta a rubare terreno al Movimento 5 Stelle in difficoltà: messa da parte la campagna elettorale in Emilia Romagna e in Calabria, l’ex vicepremier terrà un incontro pubblico alle 18,30 al teatro Al Massimo, in piazza Verdi.

„E più o meno per la stessa ora - alle 18 - le Sardine si riuniranno. "Citofona a Salvini per regalargli una copia della Costituzione" è il nome del "silent flash mob" annunciato sulla loro pagina Facebook.“