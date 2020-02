Petrosino. Magazzino in fiamme, auto distrutta. Forse incendio doloso

04/02/2020 12:29:00

Un magazzino in fiamme ieri sera a Petrosino. E potrebbe essere l'ennesimo incendio doloso che si verifica in città.



L'incendio ha riguardato un magazzino di circa 25 metri quadrati con materiale combustibile e un'auto in viale Francesco De Vita, nei pressi di una pizzeria. E' andato tutto in fiamme.



Al loro arrivo i Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo hanno trovato le fiamme già abbondantemente sviluppate, con l'auto, una Toyota Corolla, andata praticamente distrutta. L'auto si trovava in fermo amministrativo e il magazzino praticamente in disuso. Due elementi che, insieme agli altri al vaglio dei Carabinieri, fanno presumere la natura dolosa dell'incendio. Fortunatamente non ci sono feriti.