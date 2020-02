Coronavirus, i siciliani Laura Turdo e Marco Peralta sotto osservazione alla Cecchignola

07/02/2020 12:45:00

Stanno bene, sono infatti negativi gli esami effettuati sui due giovani delle provincia di Trapani, Laura Turdo di Castelvetrano e Marco Peralta di San Vito appena rientrati dalla Cina e che al momento si trovano in osservazione presso la cittadella militare della Cecchignola di Roma assieme agli altri 53 italiani rientrati.

Con loro c'era anche il primo contagiato italiano, un giovane di Luzzara in Emilia Romagna (nei parliamo in questo articolo) che si trova in isolamento all'ospedale Spallazani di Roma.

Sono, come dicevamo, negativi i primi test con tampone faringeo effettuati sugli altri 55 italiani in osservazione alla Cecchignola. I test verranno ripetuti con cadenza regolare per tutto il periodo in cui i connazionali saranno in isolamento e sotto osservazione.