Per il Carnevale di Marsala ci saranno sei carri. L'Amministrazione alla Bit di Milano

08/02/2020 12:05:00

Il Carnevale 2020 è ormai alle porte e, anche a Marsala fervono i preparativi, per l’organizzazione. Qualcosa di impensabile fino ad alcuni anni fa. Il merito va certamente ascritto all’Amministrazione Di Girolamo che in quattro anni ha fatto rinascere l’entusiasmo per il Carnevale in Città con i carri allegorici che sono passati dal singolo “Garibaldi” del 2017 ai 6 carri che verranno proposti dal 23 al 25 febbraio.



“I nostri sforzi sono stati premiati – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Il carnevale nella nostra Città è ormai una bella realtà e quest’anno proporremo ben sei Carri. Ringraziamo le Associazioni che hanno accolto il nostro invito a partecipare e invitiamo i cittadini a partecipare per ammirare tutto quello che verrà allestito”.

All’Avviso pubblicato dal settore Attività Culturali diretto da Giuseppe Fazio hanno presentato istanza di partecipazione l' Associazione Culturale Viva Marsala che proporrà 4 carri denominati “Garibaldi” (ormai il carro simbolo del carnevale marsalese), “In giro per il mondo”, “E quannu arrivamu” e “Asinu si ma scimunitu picchì”, nonchè l' Associazione “Mamme Attive” che parteciperà alla manifestazione con 2 carri denominati “Pinocchio, burattino senza fili” e “Greta salverà il mondo”.



Tutti i carri hanno tematiche non in contrasto con religioni, morale, comune senso del pudore e, inoltre, senza alcun incitamento alla violenza o all'odio razziale. L'Amministrazione comunale, oltre a farsi carico dell'organizzazione dell'iniziativa e di taluni aspetti tecnici/finanziari (percorsi, piano di sicurezza, SIAE, ecc.), contribuirà alle spese dei partecipanti nelle forme e nei limiti previsti nell'Avviso. Una Commissione assegnerà premi secondo diversi criteri, tra cui originalità dell'opera e animazione. Per quanto riguarda il programma del “Carnevale 2020”, due le sfilate di Carri e Maschere - il 23 e il 25 Febbraio - con partenza da Piazza del Popolo (ore 16:30), per poi proseguire lungo la Via Mazzini, rotazione attorno a Piazza Francesco Pizzo e ritorno sullo stesso percorso (ore 20.30 circa). Lunedì 24, invece, il programma prevede la sosta dei Carri nel piazzale del Monumento ai Mille, con balletti e gruppi in maschera che si esibiranno a partire dalle ore 16:30.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONE STRUTTURE TURISTICHE ALLA BIT DI MILANO

Accogliendo l'invito dell'Associazione Strutture Turistiche di Marsala - presente alla BIT Milano nell'area riservata alla Regione Siciliana - l'Amministrazione Di Girolamo ha assicurato il proprio supporto alla partecipazione degli operatori marsalesi. In pratica, il Comune ha messo a disposizione dell'AST una unità di personale con conoscenza di tre lingue straniere (inglese, francese e spagnolo), incaricata di svolgere il proprio servizio professionale nel corso delle tre giornate fieristiche (9-11 Febbraio). Nello spazio espositivo, l'hostess-interprete provvederà a dare informazioni ad operatori e visitatori, distribuendo altresì materiale promozionale dell'AST e quello fornito dal Comune di Marsala. Si tratta di mappe contenenti notizie italiano/inglese sui siti culturali della città, le stesse che sono state messe a disposizione del Distretto turistico della Sicilia Occidentale, anch'esso presente alla Borsa Internazionale del Turismo nel padiglione regionale.

AFFIDATA LA CURA DELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO

Sarà la “Marino srl” a curare la manutenzione delle aiuole all'interno del Cimitero di Marsala. L'affidamento del servizio è avvenuto con la sottoscrizione, nell'Ufficio del dirigente Nicola Fiocca, della Convenzione tra il Comune di Marsala e la suddetta Ditta, la sola che aveva manifestato interesse all'Avviso a suo tempo pubblicato dalla responsabile del servizio dr.ssa Matilde Adamo. “Si tratta di una sponsorizzazione prevista dal Regolamento comunale - sottolinea l'assessore Andrea Baiata - con un ritorno di immagine per la Ditta che contribuirà così, con gli interventi convenuti, a migliorare il decoro del luogo di sepoltura”. La Convenzione, che avrà la durata di tre anni, consente infatti di collocare in ciascuna aiuola un cartello con la dicitura "questo spazio verde è curato dalla ditta Marino". La stessa, in ragione della Convenzione, acquisisce l'ulteriore diritto a posizionare all'interno del Cimitero - su preventiva autorizzazione comunale - fino ad un massimo di 4 espositori per la vendita sia di alimenti preconfezionati e bevande, che di materiale votivo. Infine, sarà obbligo della Ditta affidataria del servizio procedere, altresì, alla riparazione di macchinette elettriche o alzaferetri utilizzati presso il Cimitero, fino ad una spesa massima di 300 euro e con diritto ad esporre il logo aziendale sul mezzo.