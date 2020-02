Pd, a Campobello si Ã¨ parlato dei problemi dell'agricoltura

09/02/2020 12:08:00

Si è svolto sabato pomeriggio un incontro sui problemi dell’agricoltura organizzato dal circolo Pd di Campobello di Mazara.



All’incontro ha partecipato l’On. Carmelo Miceli del Partito Democratico, il Segretario provinciale Marco Campagna, il Sindaco e diversi agricoltori che hanno esposto i problemi della categoria, con particolare attenzione sui temi della sicurezza del lavoro.



L’incontro nasce dal lavoro svolto in questi mesi dal Circolo del Pd che insieme al Segretario Gaspare Accardo hanno concentrato l’attenzione su un settore che è prioritario per l’economia di Campobello.



"Dal confronto - ha dichiarato Miceli - è risultato ancor più chiaro che l’agricoltura può e deve essere il luogo dell’integrazione, anzi: integrare, per questo settore, è proprio vitale per rimanere in gioco, attivamente sul mercato. Ritrovarci e confrontarci è stato il modo migliore per affrontare i problemi e trovare soluzioni concrete e utili a tutti".