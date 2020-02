Marsala, anche quest'anno c'Ã¨ la conferma della spiaggia a misura di bambino

14/02/2020 09:15:00

Anche quest'anno Marsala ha una spiaggia a misura di bambino. Il lido Signorino già premiato lo scorso anno si conferma tra le spiagge meglio attrezzate e più adatte ai bimbi.

Sono 16 le spiagge siciliane (stesso numero dell'anno precedente) che nel 2020 hanno ottenuto la "Bandiera Verde" da parte dei pediatri.

Per chi non lo sapesse, con la bandiera verde vengono indicate località di mare adatte ai bambini per via di alcune caratteristiche che le rendono perfette per un soggiorno con i più piccoli.

Le spiagge siciliane a misura di bambino sono: Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara - Tre Fontane - Torretta Granitola (Trapani), Casuzze - Punta Secca - Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica - Santa Maria del Focallo (Ragusa), Marina di Lipari - Acquacalda - Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala - Signorino (Trapani), Mondello (Palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa).

"Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi", questi, ricorda l'ideatore del riconoscimento, il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, i requisiti che occorre avere.

La cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi è in programma il 27 giugno ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo in Abruzzo.