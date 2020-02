Sicilia, il cane "Arca" blocca un uomo con 7 kg di sigarette di contrabbando in auto

15/02/2020 08:23:00

Grazie al fiuto del cane "Arca" i finanzieri di Palermo hanno sequestrato sette kg di tabacco di contrabbando, 171 pacchetti di sigarette e 17 stecche, che un uomo aveva nascosto nel cofano motore e all'interno delle portiere della propria auto. L'uomo B.M.F. è stato fermato subito dopo il suo sbarco al porto di Palermo, proveniente dalla Tunisia con la nave "Catania". Qui i dettagli nel comunicato dei finanzieri:

I finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo ed i funzionari dell’Ufficio delle Dogane, nel corso di controlli svolti nell’area “Extra - Schengen”, in concomitanza dello sbarco dei mezzi e dei passeggeri della nave “Catania” proveniente da Tunisi, hanno sequestrato un’autovettura e circa 7 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.



Durante gli accertamenti di rito, B.M.F., di origini tunisine ma residente nella provincia Palermitana sottoposto a controllo consegnava una sola stecca di sigarette, ma grazie al fiuto di ARCA, unità cinofila “anti-tabacco” messa a disposizione dal Gruppo Pronto Impiego di Palermo, venivano rinvenuti all’interno dell’auto, abilmente occultati nelle portiere e nel vano motore, 171 pacchetti e n. 17 stecche di “bionde”, prontamente sottoposti a sequestro. Anche l’autovettura utilizzata per il trasporto del tabacco è stata sequestrata.

Già recidivo per fatti di contrabbando, il responsabile è stato deferito in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.

Il dispositivo integrato di controllo delle Fiamme Gialle e della Dogana ha impedito l’immissione nel territorio nazionale di generi di consumo potenzialmente dannosi, segno del tangibile e quotidiano impegno a tutela della sicurezza economica dei confini nazionali.