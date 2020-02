Il Sindaco di Petrosino nella direzione nazionale del Pd

22/02/2020 18:42:00

Fino a questa mattina, intervistato da Tp24, dichiarava di essere lontano dai partiti. E invece il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, pur non essendo tesserato, è stato nominato nella direzione nazionale del Pd, il "parlamentino" dei democratici. Giacalone è uno dei tanti nuovi dirigenti del partito che non hanno tessera, secondo una strategia di apertura a sinistra voluta dal segretario Zingaretti. Per il Sindaco di Petrosino il percorso di avvicinamento al Pd era cominciato quando la componente della quale fa parte, "Futura", aveva sostenuto la campagna elettorale di Pietro Bartolo, poi eletto eurodeputato.

"Sono sorpreso e lusingato - dichiara Giacalone - Il Segretario Nazionale conferma la sua volontà di percorrere realmente un percorso di rinnovamento. Voi che mi conoscete e mi seguite da anni, penso che non vi sfuggirà quanto dirompente sia questa scelta. Non ho mai avuto padroni e nemmeno padrini politici. Ho lottato solo con le mie forze e spesso a mani nude contro i meccanismi incancreniti di una Sicilia mafiosa e corrotta. Ho cercato di dare un idea di amministrazione dei territori virtuosa ed efficiente. Creato spazi politici inclusivi e un approccio alla politica gentile, con il sorriso e senza odio. Fondato una rete di movimenti civici, quelli che realmente si impegnano sui territori e non quelli che nascono solo nelle competizioni elettorali. Accetto la richiesta di Zingaretti perché voglio dare il mio contributo di cambiamento a un partito che, specialmente in Sicilia, ne ha bisogno. Accetto anche perché insieme alla mia nomina in direzione nazionale è stata eletta Presidente la carissima amica e collega sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi".

Molto critica l'ex vice sindaco di Petrosino, oggi consigliera d'opposizione, Marcella Pellegrino: "Apprendo sbalordita che il Sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone ha accettato l’invito del Segretario Nicola Zingaretti ad entrare nella Direzione Nazionale del PD. Ancora una volta il Sindaco Giacalone si sta dimostrando quello che è “ un opportunista della politica “ Voglio precisare che poche volte ho condiviso ideologie del PD, anche perché sono una persona libera da partiti politici, ma in questo particolare momento mi sento vicina a tutte quelle persone oneste all’interno del PD che si sono vistescavalcare da un personaggio che fa delle proprie amicizie un’opportunità politica":