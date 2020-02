23/02/2020 20:33:00

Sulla spiaggia di Mondello i primi bagni del 2020 in Sicilia.

Alcuni palermitani e turisti hanno approfittato della bellissima giornata di sole e piuttosto che stare attaccati al telefonino o alla tv a seguire gli aggiornamenti sul coronavirus, hanno preferito fare un salto sulla spiaggia di Mondello per il primo bagno dell'anno.

La temperatura attorno ai 20 gradi e l'acqua abbastanza fredda non hanno impedito di fare i primi tuffi in un mare come sempre cristallino.