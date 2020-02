La tragedia al Carnevale di Sciacca: tanti perchÃ¨ sulla morte del piccolo Salvatore

23/02/2020 09:20:00

Sono ancora tanti i perchè senza risposta. A Sciacca il Carnevale, uno dei più antichi in Sicilia, quest'anno si è tramutato in tragedia. Un bimbo di quattro anni, Salvatore, è morto mentre il padre stava cercando di fargli una foto su un carro allegorico, venerdì sera.

La salma del piccolo Salvatore Scalafani è stata porta in chiesa: non ci sarà infatti autopsia. I funerali saranno domani, alle 16, nella chiesa di San Michele. Sono tantissime le persone che in queste ore si uniscono al dolore di paà Francesco, elettrauto di 43 anni, e della mamma Maria, casalinga di 39 anni.

La Procura indaga per omicidio colposo. Ascoltati già i genitori, i testimoni, gli organizzatori del carnevale, i membri dell'associazione che guidava il carro "Volere volare" . Perché bisogna capire se tutti gli standard di sicurezza sono stati rispettati. A cominciare dalla dinamica della morte del piccolo Salvatore. Il papà lo aveva messo sul carro per fare una foto. Da una parte c'è chi dice che si tratta di una cosa pericolosa, dall'altro c'è chi sostiene che è una tradizione fare le foto ai figli sui carri, durante il carnevale di Sciacca, e che a tradire il piccolo Salvatore è stato il fondo di polistirolo del carro, che non ha sostenuto il suo peso. Così il bimbo è caduto e ha sbattuto la testa. I soccorsi sono stati immediati. I volontari lo hanno prima trasferito in municipio, per i primi soccorsi, poi in ospedale. Ma non c'è stato nulla da fare.

Intanto tutte le manifestazioni sono state annullate.

Salvatore frequentava la scuola di infanzia "Giovanni XXIII" a Sciacca. Aveva compiuto quattro anni lo scorso 15 Febbraio.