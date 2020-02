Sicilia, schianto mortale a San Leone. Arrestato per omicidio stradale l'uomo alla guida

23/02/2020 19:05:00

E' stato arrestato per omicidio stradale il 49enne Maurizio Modica. Dagli accertamenti sanitari effettuati in ospedale è risultato ubriaco quando si trovava al volante della Peugeot 207, che alle prime luci dell'alba di sabato, si è schiantata a San Leone contro un palo della luce e poi con un muro di cinta di un'abitazione, provocando la morte del 32enne Giuseppe Terrosi.

L'uomo è stato arrestato su disposizione del sostituto procuratore di turno: Sara Varazzi, titolare del fascicolo d'inchiesta. Cosa sia accaduto e cosa abbia causato l'incidente stradale mortale, non è ancora chiaro. Oltre a Modica, indagato e arrestato, è rimasto ferito anche un altro agrigentino che era a bordo, ma come il conducente è rimasto lievemente ferito.

I carabinieri, coordinati del procuratore Luigi Patronaggio e dal pm Varazzi, ieri hanno indagato tutto il giorno per riuscire a capire la dinamica dell'incidente avvenuto in via Dei Borboni.

L'impatto della Peugeot contro il muretto e un palo della pubblica illuminazione non è stato violento e l'auto è rimasta danneggiata solo nella parte anteriore e sul lato guida. Non è escluso che venga chiesta l'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte di Giuseppe Terrosi.