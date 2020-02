Sicilia, per il fondo per la non autosufficienza arrivano 47 milioni di euro

26/02/2020 02:00:00

Per il Piano per la non autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 in Sicilia sono previsti oltre 47 milioni di euro all’anno nel triennio. Nel dettaglio, l’Isola avrà l’8,21% dei 573,2 milioni di euro investiti complessivamente nelle venti regioni italiane. Solo alla Lombardia (91,2 milioni di euro all’anno), Lazio (52,3 milioni di euro all’anno) e Campania (48,5 milioni di euro all’anno) sono andate somme più consistenti.

Risorse importanti per far fronte a situazioni particolarmente critiche, in cui la disabilità è aggravata dal non poter contare sull’appoggio e l’aiuto della famiglia.

Gli interventi previsti dal Piano fanno riferimento alle risorse del Fondo per le non autosufficienze, istituito con la Legge finanziaria per il 2007 (all’epoca con importo di soli 100 milioni), con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti per favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione.

Il Fondo garantisce, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza o altro atto di programmazione necessari per l’attuazione del Piano nazionale.