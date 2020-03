Il coronavirus in Italia: siamo secondi al mondo per numero di morti

09/03/2020 07:56:00

Stando ai dati della Protezione civile, ieri in Italia ci sono stati 1.326 casi di contagio da coronavirus e 133 morti in più. I decessi complessivi salgono a 366, le persone positive al Covid-19 raggiungono quota 6.387. Se i guariti diventano 622 (33 in più), i malati in terapia intensiva aumentano a un ritmo maggiore: sono ora 650, cioè 83 in più rispetto a sabato. Siamo secondi, per numero di morti rispetto alla popolazione, dopo la Cina.

•

Il bilancio della Lombardia, la regione più colpita: 4.189 persone positive, con un aumento di 769 unità. I ricoverati in terapia intensiva sono 399 (+40), di cui il 65% con oltre 65 anni di età. I morti sono 267 (+113, l’aumento maggiore nella regione da quando è cominciata l’epidemia) e i guariti sono 550 (+26). Sempre in Lombardia ci sono 756 persone positive al virus in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate (non in terapia intensiva) sono 2.217 (+556).

•

Entro il 30 aprile saranno disponibili in Italia 22 milioni di mascherine, ha assicurato il Capo della protezione civile Angelo Borrelli.

•

Da oggi e fino al 3 aprile Alitalia sospende i voli da e per Milano Malpensa. Da Linate opererà solo collegamenti nazionali, per quelli internazionali rimane attivo Roma Fiumicino.

•

Il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti è positivo al coronavirus ed è in isolamento in casa. L’ha fatto sapere sabato con un videomessaggio su Facebook. Sono partite dalla Asl le verifiche sui contatti più recenti di Zingaretti. I membri dello staff regionale sono risultati tutti negativi ai test tranne la segretaria. Mercoledì scorso Zingaretti aveva partecipato a un vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte e gran parte dei ministri. Tra le persone che ha incontrato o frequentato negli ultimi giorni, si sono messi in autoisolamento domiciliare il vicesegretario Pd Andrea Orlando e le vicepresidenti del partito Anna Ascani e Debora Serracchiani, i sindaci di Firenze Dario Nardella e di Empoli Brenda Barnini, i governatore siciliano Nello Musumeci e abruzzese Marco Marsilio.

•

Sono risultati positivi al test del Covid-19 anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio, il prefetto di Lodi Marcello Cardona e il Capo di Stato maggiore dell’Esercito Salvatore Farina.

•

Il premier Conte ha fatto il tampone ed è negativo

•

Sono scoppiate rivolte nelle carceri di Sant’Anna a Modena (tre morti, tutti stranieri, e un ferito grave), di Frosinone, di Poggioreale a Napoli e di Alessandria. I detenuti chiedono misure ad hoc per evitare il contagio da coronavirus. Sabato c’era stata una rivolta nel carcere di Fuorni, a Salerno, in seguito alla sospensione dei colloqui con i familiari per contrastare il diffondersi del contagio.

Stando ai dati del 29 febbraio, nelle carceri italiane ci sono 61.230 reclusi a fronte di 59.951 posti (teorici, perché alcune migliaia sono indisponibili).

•

È stato chiuso di nuovo il Duomo di Milano. Chiusi fino al 3 aprile anche i Musei Vaticani e le ville pontificie.