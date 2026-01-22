"Quando la sanità funziona". Una lettera di ringraziamento ai medici di Palermo e Marsala

22/01/2026 09:10:00

La buona sanità esiste anche in Sicilia. A ricordarlo, con una lettera arrivata in redazione, è la signora Irene, moglie di un paziente che nei giorni scorsi ha affrontato un delicato intervento al reparto di cardiologia del Policlinico “Giaccone” di Palermo.

La donna sceglie di non entrare nei dettagli clinici, ma racconta la gratitudine per medici e personale sanitario che hanno seguito il marito in un percorso che lei definisce decisivo. Un ringraziamento particolare va al cardiochirurgo Salvo Torre, che ha eseguito l’intervento, descritto come “preparatissimo” e capace di grande empatia con i pazienti.

Nella lettera vengono citati anche altri professionisti che hanno avuto un ruolo importante nelle fasi precedenti: Giuseppe Pellegrino dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, che “ha capito subito la gravità del problema”, e Renzo Lombardo, Vinci e Buccheri dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani.

Il messaggio si chiude con un invito chiaro: fidarsi della medicina e puntare sulla prevenzione. “Se mio marito non avesse fatto prevenzione – scrive Irene– oggi non sarei qui a raccontarlo”. Un pensiero va infine agli amici e ai colleghi del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, ringraziati per la vicinanza: “Siete stati famiglia per noi”. Ora, conclude, “inizia una nuova vita”.



