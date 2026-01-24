Sezioni
Cronaca

» Sanità
24/01/2026 07:00:00

Sanità: l'Asp inaugura a Partanna la nuova Casa di Comunità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/sanita-l-asp-inaugura-a-partanna-la-nuova-casa-di-comunita-450.jpg

È stata inaugurata la Casa di Comunità di Partanna, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, accompagnata dal Commissario straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti. La nuova struttura rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento della sanità di prossimità sul territorio.

 

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il vescovo della diocesi mons. Angelo Giurdanella, il sindaco di Partanna Nicola Li Vigni, il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Trapani Filippo Mangiapane, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, capitano Francesco Mantovani, e i direttori sanitario e amministrativo dell’ASP Trapani, Ferdinando Croce Greco e Salvatore Palazzolo.

 

Quella di Partanna è una delle 13 Case di Comunità in corso di realizzazione nel territorio provinciale da parte dell’ASP Trapani. La struttura servirà un ampio bacino di utenza che comprende i comuni di Partanna, Salaparuta, Poggioreale e Santa Ninfa.

 

All’interno della Casa di Comunità è prevista la presenza di un’équipe multidisciplinare con medico attivo per 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20), guardia medica notturna e festiva, specialisti ambulatoriali, Punto Unico di Accesso (PUA), Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), punto vaccinale e CUP. I servizi saranno supportati da nuove attrezzature tecnologiche, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità delle cure per i cittadini.

 









