Coronavirus: rivolta al carcere di Trapani: fuoco a coperte, detenuti sul tetto

10/03/2020 14:32:00

Scoppia la protesta al carcere di Trapani. Dalle immagini che vedete, poco fa, intorno alle 14 di oggi, 10 Marzo, alcuni detenuti sono riusciti a salire sul tetto. Non si sa bene cosa sta succedendo. La strada che porta al carcere di San Giuliano è chiusa. Ci sono mezzi dei vigili del fuoco e purtroppo anche ambulanze.

In tutta Italia è scoppiata la protesta nelle carceri, per le condizioni disumane in cui vivono i detenuti ai quali, a causa dell'emergenza da coronavirus, sono stati negati anche i colloqui.

Ci sono tanti detenuti sul tetto, hanno dato fuoco a coperte e materassi. Sono arrivati mezzi in elicottero. Stanno per entrare, alle 14 e 40, gli agenti di polizia in assetto antisommossa.

Si teme un'evasione di massa. La situazione è davvero critica. Anche perchè fuori alcune persone aizzano i detenuti urlando "fuori! fuori!".