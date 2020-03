Marsala 2020, l'emergenza Coronavirus rinvia tutto. CambierÃ  anche le candidature?

12/03/2020 06:00:00

E’ di ieri la notizia dello slittamento delle elezioni amministrative del 24 maggio al 14 giugno. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, di concerto con l’assessora Bernadette Grasso, agli Enti Locali. Era prevedibile, l’emergenza da Coronavirus ha prodotto il blocco del Paese intero, il referendum del 29 marzo sul taglio dei parlamentari è stato rinviato a data da destinarsi.

Il 14 giugno si dovrebbero celebrare le amministrative ma con molta probabilità anche quella data potrebbe subire un ulteriore rinvio, del resto quindici giorni sono troppo pochi. Con il voto a giugno cambierebbero gli scenari?

Rumors politici dicono di si, ma proprio per la brevità del tempo siamo portati ad analizzare le fasi in maniera capillare.

Non dovrebbe cambiare nulla. Cosa diversa, invece, se il voto dovesse slittare nel mese di ottobre, lì gli scenari potrebbero addirittura mutare, completamente.

Intanto l’amministrazione uscente, guida da Alberto Di Girolamo, ne uscirebbe rafforzata e con maggiore possibilità di vittoria. La coalizione di Massimo Grillo, che nel frattempo ha incassato il consenso di Diventerà Bellissima e quindi di Paolo Ruggieri, potrebbe indebolirsi. Durante i mesi estivi altri candidati sindaco potrebbero farsi avanti, lo stesso Renzo Carini potrebbe ripensarci e fare un passo avanti decidendo di stoppare gli altri competitor.

L’emergenza da Coronavirus, intanto, ha bloccato ogni tipo di incontro e di riunione politica. I candidati perfezionano le liste via social, il metodo più utilizzato è whastapp. Poiché si tratta di liste civiche, senza simbolo di partito, si rende difficile la raccolta con l’autentica delle firme che richiede un contatto ravvicinato con il cittadino.

Una campagna elettorale che di fatto risulterebbe falsata, non reale e soprattutto senza un vero confronto diretto e democratico. Tutti con il fiato sospeso, certamente con l’attenzione principale verso la salute del Paese e della comunità marsalese.