Alimenti e farmaci, i servizi a domicilio a Mazara

20/03/2020 17:11:00

Una locandina esplicativa con numeri e informazioni denominata “Covid19 – Servizi a domicilio” è stata elaborata per informare la cittadinanza sui servizi di interesse sociale che il Comune ed associazioni di volontariato stanno mettendo in campo in questo particolare momento nel quale i soggetti più fragili e bisognosi necessitano di un maggiore supporto domiciliare.

L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, riguarda soprattutto tre servizi: Banco Alimentare, Spesa a domicilio e Farmaci a domicilio.

-Banco Alimentare è un servizio coordinato dal Comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino nella qualità di responsabile della Protezione Civile comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione civile del territorio.

Ogni giorno vengono raccolte derrate alimentari. Queste, attraverso le associazioni di volontariato che collaborano all’iniziativa vengono donate e distribuite direttamente nelle case delle persone in difficoltà e bisognose di un aiuto alimentare, in via prioritaria alle persone che usufruivano della mensa sociale ora chiusa per l’emergenza Coronavirus.

Coloro che intendano sostenere tale iniziativa possono contattare il numero 0923671788.

Le associazioni di volontariato che desiderino collaborare con la Protezione civile possono contattare il Comandante di P.M. Salvatore Coppolino.

-Spesa a domicilio: il servizio è promosso dall’Associazione Misericordia di Mazara del Vallo “San Vito” e prevede la consegna della spesa a domicilio in favore delle persone affette da disabilità , con gravi patologie, anziane, vedove o sole. Per richiederlo occorre contattare il numero 3775438333 dal lunedi al sabato dalle 10.00 alle ore 18.00. Potranno essere acquistati SOLO generi di prima necessità ( acqua, pasta, olio, scatolame) e per razioni settimanali. Il servizio di consegna a domicilio è totalmente GRATUITO. I richiedenti pagheranno solo l’importo della spesa di acquisto dei generi alimentari.

-Pronto Farmaco: E’ un servizio di consegna a domicilio dei farmaci promosso dalla Croce Rossa Italiana- comitato di Mazara del Vallo in collaborazione con le seguenti farmacie: SAN VITO Corso Vittorio Veneto, 252 ( 0923932062), SPANO’ Corso Vittorio Veneto, 27 ( tel. 0923941710), LOMBARDO Via San Pietro, 8c ( tel. 0923948230). La consegna dei farmaci a domicilio avverrà il mercoledì e il venerdì di ogni settimana. Il servizio può essere richiesto da persone affette da disabilità , con gravi patologie, anziane, vedove o sole. Anche in questo caso il servizio di consegna a domicilio è GRATUITO. I richiedenti pagheranno solo l’importo della spesa dei farmaci qualora dovuto.