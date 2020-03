Castellammare, cambiano i giorni di raccolta dell'organico

20/03/2020 14:10:00

La raccolta dei rifiuti organici sarà effettuata il lunedì ed il sabato.

L’umido non sarà più raccolto il giovedì e resta invariata la raccolta dei rifiuti indifferenziati il mercoledì e venerdì, la raccolta della plastica avviene sempre il lunedì pomeriggio, della carta il mercoledì pomeriggio, di vetro e lattine il venerdì pomeriggio a settimane alterne, a cura della ditta Agesp che si occupa dei rifiuti in città.

«Avevamo già attivato un soluzione alternativa rispetto alle continue chiusure degli impianti di conferimento dell’organico e adesso la chiusura dell’impianto di Raco, a Belpasso dove conferivamo una sola volta a settimana, ci consente di ridurre ma non sospendere il servizio che sarà effettuato due volte a settimana -spiegano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate-. Stiamo vivendo un periodo difficilissimo a causa dell’emergenza coronavirus ma è importante che prosegua regolarmente la raccolta di rifiuti indifferenziati, plastica, carta, vetro e lattine. Per non creare assembramenti abbiamo sospeso la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta dei rifiuti e comunicheremo tempestivamente eventuali modifiche al calendario di raccolta»